GENÇ KIZA LAF ATIP, ERKEK ARKADAŞINI DÖVEN 6 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı (2)
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli için Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü dün akşam, 3'ü de bugün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden kardeş olan Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay anı güvenlik kamerası
-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler
Süre 00.58 - Boyut129 MB
Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN-Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
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