Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli için Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü dün akşam, 3'ü de bugün polis tarafından gözaltına alındı.

​Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi, Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücüduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER YENİDEN GÖZALTINDA

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. Polis ekipleri, dün akşam 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 3 şüpheli de bugün yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI



