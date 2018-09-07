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Genç kıza metrobüste dehşeti yaşatan iki zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı yakalandı.

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı. Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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