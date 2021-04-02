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Genç kıza muştalı saldırı! Kanlar içerisinde yere yığıldı

02.04.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar bulunan genç kızın saldırganı tanımadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli, genç kızı başka birine benzettiğini, bu sebeple saldırdığını iddia etti.

Genç kıza muştalı saldırı! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan Ecenur Ö.,(18) tanımadığı bir erken tarafından muşta ile saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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'AĞABEYİMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KİŞİYE BENZETTİM'

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A., ''Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Songül S.'ye, ağabeyimin ölümüne sebep kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım'' dediği öğrenildi.

'VATANDAŞLARIN BİR AN OLSUN YANIMIZA GELMEMESİ ÇOK YAZIK'

Yaşanan olayın ardından konuşan Ecenur Ö., “ Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. 'Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek' kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, 'seni öldüreceğim' dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız'' diye konuştu.

Kaynak: İHA

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