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Genç kıza polislerden doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:10 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri “Engelsiz Düşler Güvenli Gülüşler” isimli proje kapsamında dezavantajlı 17 yaşındaki Hasret Zeytünlü’ye doğum günü sürprizi yaptı.Sevinç Orhan Erzengin İş Okulu öğrencisi Hasret Zeytünlü, polisleri elinde pasta ile görünce önce şaşırdı sonra çok sevindi.

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri “Engelsiz Düşler Güvenli Gülüşler” isimli proje kapsamında dezavantajlı 17 yaşındaki Hasret Zeytünlü’ye doğum günü sürprizi yaptı.

Sevinç Orhan Erzengin İş Okulu öğrencisi Hasret Zeytünlü, polisleri elinde pasta ile görünce önce şaşırdı sonra çok sevindi. Sevinç Orhan Erzengin İş Okulu Öğretmeni Serap Yeşilkanat, “Bizim çocuklarımızın en büyük dezavantajı sosyalleşememesi. Biz bu anlamda okulumuzda hem ulusal hem de uluslararası projeler yapıyoruz. Emniyetin projesi çığır açtı bizde. Çok fazla kurs açtık. Neredeyse yüzme bilmeyen öğrencimiz kalmadı. Bizim için en önemli kültürel gezilerimiz çünkü bizim öyle çocuklarımız var ki Merzifon’un dışına çıkmamış çocuklarımız o kadar sosyokültürel olarak mahcup, imkansızlıklarla boğuşan çocuklar. Gezilerde bir kere bizim çocuklarımız topluma karışıyor. Entegrasyonu sağlıyoruz. Nerede nasıl davranacağını öğreniyor. Onun haricinde memur beylerle, biz çok şanslıyız memur beylerin iletişimi çok iyi, çocuklardaki tüm ön yargılar kalktı. Biz Türk halkı olarak polis, üniforma görünce şöyle duran bir halk olduğumuz için bizim okulumuz, bizim çocuklarımız her anlamda artı üstüne artı koydu. İnşallah tüm hızıyla tüm etkinliklerimiz devam edecek” dedi.

Toplum Destekli Büro Amirliği Polis Memuru Kenan Ünsün, “Önceden polisi görmedikleri için bu hareketleri yapamıyorlardı. Şimdi aileden biri gibi hissediyorlar kendilerini” diye konuştu.

Çocuklara yönelik projelerin devam edeceğini söyleyen Komiser Deniz Kaya, “Daha önceden de projelerimiz olmuştu. Yine aynı şekilde projelerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Dezavantajı 17 Yaşındaki Hasret Zeytünlü, emeği geçen herkese teşekkür etti. Hasret’e polisler tarafından küçük hediyeler ve polis kimlik kartı verildi.

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