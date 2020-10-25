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Genç kıza sokak ortasında tokat! Mahalle ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat atan kişi, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Tokat sonrası sarsılan genç kız, arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabildi.

Genç kıza sokak ortasında tokat! Mahalle ayağa kalktı

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü. Kişi, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı. Tokat sesi adeta caddede yankılanırken, kişi bir tokat daha attı.

Genç kızın darp edildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından kişiye tepki gösterdi. Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, kişi tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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