HABER

Genç kıza vurup kaçan sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 09:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza, Ereğli-Alaplı arası karayolunun Göktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Özge Özsoy yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada E.A. idaresindeki 33 TL 746 plakalı otomobil kendisine çarparak kaçtı. Kafasını otomobilin ön camına vuran genç kız kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri genç kızı yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Kaza yapan otomobil ise olay yerinden yaklaşık 1,5 kilo metre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu önce otomobilin sürücüsünü belirledi ardından da sürücüyü yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Çarpma neticesinde ön camı patlayan otomobil incelenmek üzere emniyet müdürlüğü garajına çekildi. Kazada hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni ise otopsi için ambulansa alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdiOtomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi
Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralıTrafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.