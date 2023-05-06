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Genç kızdan 15 gündür haber yok! Dedesinden korkunç iddia: 'Bana para teklif ediyorlar'

06.05.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, babası ve dedesiyle yaşayan Özge Kocasoy (15), 15 gün önce, gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dedesi Yılmaz Kocasoy, eski dünürü A.D.'nin başka bir torunuyla evlendirmek için Özge'yi kaçırdığını düşünerek, polise başvurdu. Özge Kocasoy bulunamazken, Yılmaz Kocasoy, "Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha. Bana para teklif ediyorlar" dedi. İşte detaylar...

Olay, 22 Nisan'da Kozlu ilçesindeki lunaparkta meydana geldi. İstanbul'dan Ramazan Bayramı ziyaretine gelen kuzeni H.D. ve birkaç arkadaşıyla gezmek için evden çıkan Özge Kocasoy, geri dönmedi. Yılmaz Kocasoy, torunu Özge'nin, İstanbul'un Kaynarca ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde yaşayan anneannesi ve H.D.'nin de babaannesi olan A.D.'nin evine götürüldüğünü iddia etti. Yılmaz Kocasoy, aynı zamanda akrabası da olan eski dünürü A.D.'nin torunu Özge'yi, diğer torunu H.D. ile evlendirmek için kaçırdığını belirterek polise başvurdu. Polisin çalışmasında Özge Kocasoy bulunamadı.

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Yılmaz Kocasoy, telefonla görüştüğü A.D.'nin, Özge’nin yanlarında olduğunu söylediğini belirterek, "Bayramın 2'nci günü, bunlar benim diğer torunum H.D. ile 3-5 arkadaş gezmeye gidiyorlar. Tabi anlaşmalıymış. İstanbul'dan telefon açıyor torununa A.D., 'Sen bu kızı arabayla getir Kozlu'ya. Ben buradan araba gönderiyorum. Arabaya atıp getireceğiz' demiş. Bir duyduk, kaçmışlar. Telefon ettik öbür tarafa. 'Kız bizde yok' deyip de inkar ettiler. Sonra zora gelince, 'Tamam gelin. Anlaşalım. Kız bizde' dediler. Buradan gittik oraya. Gittikten sonra 'tamam' dedik. Biz tabi karakola ifade verdik. Kayıp ihbarında bulunduk. İstanbul'a gittik. Kızı, 'Size teslim edeceğiz' dediler. Oraya gidince de hepsi de üstümüze saldırdı. Kızın Çayırova'da olduğunu söylediler bize. Hani bizi oraya getirip orada bizi dövdürecekler, bizi kaybedeceklerdi" dedi.

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'BANA PARA TEKLİF EDİYORLAR'

İstanbul'da da kayıp ihbarında bulunduklarını, ancak polisin Özge'yi bulamadığını belirten Yılmaz Kocasoy, A.D.'nin 'başlık parası' teklif edip anlaşmaya çalıştığını öne sürerek, "15 gündür kızımızla ne yapar ne eder? Ne telefon ne bir şey, haber alamıyoruz. Kızımızın bulunmasını istiyoruz. Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha. Bana bunlar para teklif ediyorlar. O kızın ben neyini kocaya vereyim küçük yaşta. Çocuk da ufak zaten. Evlendirmek istiyorlar. 'Gelin anlaşalım' diyorlar. Buradan, anlaşma programına gittik yalandan. Kızımızı da sakladılar. Konuşamıyoruz kızla, bir haber alamıyoruz 15 günden beri. Ne yaptı? O dedesiz durmaz. O bensiz durmaz, benim kızım. Ben büyüttüm onu. Annesi babası değil, ben büyüttüm onu. Kesinlikle bensiz durmaz" diye konuştu.

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'HERKES SENİ ÖZLEDİ'

Özge'nin kardeşi Miraç Kocasoy (13), ablasına seslenerek, "Herkes ağlıyor, ben de üzülüyorum. İçime atıyorum hep, ağlayamıyorum. Arasın bizi. Bizimkiler hep ağlıyor, herkes perişan. Çok özledik. Abla geri dön artık. Herkes seni özledi" dedi.

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(DHA)

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Zonguldak kayıp adam kaçırma

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