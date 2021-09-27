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  4. Genç kızdan 70 gün sonra acı haber geldi! Kahreden detay

Genç kızdan 70 gün sonra acı haber geldi! Kahreden detay

27.09.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç kız, tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç kızın babasının 'kaza yapar' endişesiyle çok istediği motosikleti almadığı ancak genç kızın çalışarak kendi parasıyla satın aldığı öğrenildi.

Genç kızdan 70 gün sonra acı haber geldi! Kahreden detay

Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda 19 Temmuz'da, A.Ş. yönetimindeki otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Nazlı Asıldan (21), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 70 günlük tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ÇALIŞARAK KAZANDIĞI PARAYLA ALMIŞ

Baba Raif Asıldan'ın yakınlarına, kaza yapar endişesiyle kızını motosiklet tutkusundan vazgeçiremediğini, bu nedenle 2 yıl önce çok istemesine rağmen kızına motosiklet almadığını, ancak kendisinin çalışarak kazandığı parayla aldığını söylediği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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