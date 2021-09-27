Genç kızdan 70 gün sonra acı haber geldi! Kahreden detay

Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda 19 Temmuz'da, A.Ş. yönetimindeki otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Nazlı Asıldan (21), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 70 günlük tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ÇALIŞARAK KAZANDIĞI PARAYLA ALMIŞ

Baba Raif Asıldan'ın yakınlarına, kaza yapar endişesiyle kızını motosiklet tutkusundan vazgeçiremediğini, bu nedenle 2 yıl önce çok istemesine rağmen kızına motosiklet almadığını, ancak kendisinin çalışarak kazandığı parayla aldığını söylediği belirtildi. (AA)





