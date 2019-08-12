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Genç kızdan 9 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:36 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde 9 gündür kendisine ulaşılamayan genç kız için arama çalışması başlatıldı - Anne Güler Akdağ: - "Kızımın hayatından endişe ediyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Ne olur benim kızım bulunsun"

Aydın'da 9 gündür haber alınamayan genç kızın kaçırıldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan borderline (kişilik bozukluğu) hastası G.A. (17), 3 Ağustos'ta dondurma almak için evden ayrıldı.

Kızları eve dönmeyince kendi imkanlarıyla arama çalışması yapan aile daha sonra aynı gün polise kızlarının kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, ailenin ifadesine göre kızı kaçırdığı iddia edilen G.G'nin Acarlar Mahallesi'ndeki evine gitti ancak bu kişiye ulaşılamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Anne Güler Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yaklaşık 3 ay önce de G.G. tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kızının yine aynı kişi tarafından kaçırıldığını düşündüklerini belirten Akdağ, "Çocuğumun her ne şekilde olursa olsun bulunmasını istiyorum. O çocuk kaç gündür ortada yok. Bu zamana kadar beni asla aramamazlık yapmazdı. Benim çocuğum engelli. Çocuğumu kandırdılar. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Ne olur benim kızım bulunsun." dedi.

Akdağ, yetkililerden kızının bir an önce bulunmasını istedi.

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Aydın borderline kaçırma kız polis

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