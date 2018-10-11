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Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 22:07 | Son Güncelleme

Çorum'da, evinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği apartman boşluğuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 19 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Genç kız mahkemede, "Sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim. Pencereden boşluğa attım" dedi.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.M.B'nin (19) yanı sıra annesi ve kız kardeşi ile avukatı hazır bulundu.

"KORDUNUNU KOPARDIM, SOĞUK SUYLA TEMİZLEDİM"

Olay tarihinde 18 yaşında olan sanık savunmasında, yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Babamın şehir dışında olduğu bir gündü. Annem ve ablam vardı evde. Akşam saatleriydi. Salonda onlarla birlikte otururken sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim. Yaşadığını kontrol etmek için elimi ağzına götürerek, nefes alıp almadığını kontrol ettim. Ancak hiç yaşam belirtisi yoktu. Belki nefes alır diye yaklaşık yarım saat başında bekledim ama hiç nefes almıyordu." ifadelerini kullandı.

"PENCEREDEN BOŞLUĞA ATTIM"

Tuvalette uzun süre kaldığı için kendisine seslenen annesinden poşet istediğini anlatan M.M.B, "Annem de poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de tuvaletin çöpünü atacağımı söyledim. Poşeti alınca da pencereden boşluğa attım. Atmadan önce çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Zaten sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürmüşler." diye konuştu.

"YAŞADIĞINI BİLSEYDİM ZATEN ATMAZDIM"

Hamileliğini herkesten gizlemek için bol elbiseler giydiğini ve hiç doktora gitmediğini öne süren sanık, "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten atmazdım." dedi.

Tanık olarak ifade veren anne B.B. de kızını tuvalette baygın olarak bulduktan sonra hastaneye götürdüklerini dile getirerek, "Hamileliği hiç dikkatimi çekmedi. Bol kıyafetler giyiyordu. O gün hastaneye götürünce acı gerçekle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

"BANYODAN ÇIKTI VE BAYILDI"

Abla M.B. ise kardeşiyle aynı odada kaldığını ancak hamileliğini hiç fark etmediğini öne sürerek, "Zaman zaman karnının ağrıdığını söylüyordu. O gün annemden çöpleri boşaltmak için poşet istemişti. Bir süre sonra da banyodan çıktı ve bayıldı. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Evde doğum yaptığını öğrendik." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çorum'da 5 Kasım 2017'de, bir apartmanda ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki M.M.B. rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülmüş, doğum yaptığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Genç kızın polise, "evinin banyosunda tek başına doğum yaptıktan sonra bebeği banyo penceresinden apartman boşluğuna attığını" söylemesi üzerine apartman boşluğunda poşete sarılı halde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuştu.

Ayrıca annenin hamileliğinin 8. ayında iken doğum yaptığı tespit edilmişti.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye çıkarılan ve tutuklanan M.M.B. hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, genç kızın "alt soy çocuğa karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Çorum bebek apartman boşluğu müebbet hapis

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
icerde ne soyleyecegini saglam ogretmisler
Çocuğun babası nerde? Davaya katılan değil mi? Ne biçim haber yapıyorsunuz Allah aşkına hepimizi ak koyun sanıyorsunuz herhalde. Hukuktan ve hukuksuzluktan anlayan gençleriz eyyy mynet.
anneler kutsal derler ama her cocuk doguran otomatikmen anne olamiyor götüldügü gibi. Beni doguranda adinin biri umarim er geh belasini bulur
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