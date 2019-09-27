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Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Konya'da, üniversite öğrencisi T.Ü.G. (22), tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa K.'nın (31), kendisini itmesi üzerine asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken araştırma görevlisi, tutuklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrecisi T.Ü.G., aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Y.İ.'nin oturduğu binaya geldi.

Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Mustafa K., genç kızı itekledi.

Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü. T.Ü.G., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürbüz, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.

'ALKOLLÜYDÜM'

Gözaltına alınan Mustafa K. ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞÇE UYUTULUYOR

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, ''Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı.

Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı.

Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız'' dedi.

HABERİ ALAN ANNESİ NEVŞEHİR'DEN GELDİ

Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir'den Konya'ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi:

''Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim' dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar.

Eşim Ankara'da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derecede üzgünüm. Kızım 10 gün önce Nevşehir'den Konya'ya geldi.

Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi'' diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya üniversite öğrencisi araştırma görevlisi asansör

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunu sakallı fesli yada dindar olduuğu anlaşılan biri yapsaydı burada muhafazakar kesim için neler yazılırdı. ama alkollü (olduğunu iddia eden) biri yapınca ses yok...bu tarz davranışları kim yaparsa yapsın tasvip edemem yukarıda ki cümlem sadece önyargıyla bir kişinin yaptıüğını o kişi grubundaki zümrelerin hepsini aynı görüşteymiş gibi lanse eden cahillere. saygılar...
Ulan amacın ne ? Kapatın bunu bakırköy hastanesine en alt kata.
Olay kazalıltan uzak gibi... Sersesi herif alkol’e sığınıyor...
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