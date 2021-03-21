Genç kızı darp eden avukat: “Alkolü döktüm diye şişe fırlatıp tokat attı”

Karabük’te 21 yaşındaki B.Ü’yü darp ettiği iddia edilen avukat Sinan A. (46) birlikte alkol aldığı genç kızın kendisine soda şişesi fırlatarak tokat attığını belirtti.

Karabük’te arkadaşı B.Ü’yü yumruklayarak darp ettiği ifade edilen avukat Sinan A. iddialara cevap verdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine telefonla ulaşan avukat, ortak arkadaşlarının evinde genç kızla birlikte alkol aldıklarının doğru olduğunu söyledi.

B.Ü’nün alkolü fazla kaçırdıktan sonra ikinci bir karaktere büründüğünü ifade eden Sinan A. genç kızın davranışlarında değişiklik meydana geldiğini belirtti.

“Soda şişesini fırlattı ve tokat attı”

Olayın B.Ü’nün anlattığı gibi olmadığını açıklayan avukat Sinan A. şunları aktardı: “Onun içkisine elim değdi ve yere döküldü. ‘Benim içkimi niye döktün” diye tepki gösterdi. Ben de yanlışlıkla döküldüğünü ve yeni bir bardak doldurabileceğini söyledim. Masanın üzerine soda şişesi vardı, bana fırlattı. ‘Sen ne yapıyorsun’ dedim. Bana tokat attı.”

“Birbirimize girdik”

Genç kızın sorunlu bir tip olduğunu söyleyen Sinan A. “Sonra birden birbirimize girdik. Uzaklaştırmak için ona vurdum o da bana vurdu. Sonra arkadaşım ayırdı. Onu diğer odaya götürdü sakinleşsin diye” dedi.

B.Ü’nün elinde ve kolundaki kesiklerin anlattığı gibi olmadığını kaydeden avukat, arkadaşının götürdüğü odadaki cama içeriden yumruk atınca elinde ve kolunda kesikler oluştuğunu anlattı.