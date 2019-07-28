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Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Rize’de genç bir kızı darp eden ve adli kontrol şartı ile serbest kalan şahıs, yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi’nde R.T.

Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Rize’de genç bir kızı darp eden ve adli kontrol şartı ile serbest kalan şahıs, yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi’nde R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T., kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yüzünden ağır darbe alan R.T., bayılarak yere yığıldı. Hızını alamayan genç, yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırgan, tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bugün tekrar gözaltına alınan B.G., ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

Genç kızı darp eden şahıs tutuklandı

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