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Genç kızı ormanlık alana götürüp darbedenlere hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

Antalya'da zorla ormanlık alana götürdükleri genç kızı darbettikleri öne sürülen 6 sanıktan 3'ü hakkında 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İddianamede, sanık kız A.S'nin, mağdur genç kızın erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaşlık yapmak istediği dedikoduları üzerine kıskançlık duygusuna kapılmasıyla olayların yaşandığı anlatıldı - Sanıkların kafasına silah, boğazına bıçak dayadıkları kızı ölümle tehdit ederek darbettikleri belirtilen iddianamede, parasını da almaya çalıştıkları aktarıldı - İddianamede, genç kızın şiddet gördüğü anların kaydedildiği görüntüleri eski erkek arkadaşının bir televizyon kanalının ihbar hattına göndermesiyle olayın ortaya çıktığı vurgulandı

Antalya'da 18 yaşındaki kızı, silah ve bıçakla ölüm tehditlerinde bulunup, ormanlık alana götürerek darbettikleri, parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanıktan 3'ünün 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıklar Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) ile tutuksuz sanık M.C.Y. (20) hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede sanıklardan A.S. ile Y.K. arasında arkadaşlık ilişkisinin bulunduğu belirtildi. A.S'nin, mağdur kız M.S'yi, kendi erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaş olmaya çalıştığı iddiaları üzerine evine çağırdığı anlatıldı.

A.S'nin sanıklardan M.C.Y'yi de arayarak aracıyla evin önüne gelmesini istediği aktarıldı.

İddianamede, evde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkan S.D'nin, sanıklar A.S, M.C.Y. ve yaşları küçük olduğu için haklarında ayrı bir soruşturma yürütülen S.D.K, M.G. ile M.S'nin yardımıyla zorla araca bindirildiği belirtildi. M.S'nin, ormanlık alana götürülürken de araç içinde darbedildiği belirtildi. M.C.Y'nin araçta taşıdığı kurusıkı tabancayı mağdura doğrulttuğu ve A.S'nin de "Acaba silahla mı öldürsek?" diyerek tehditte bulunduğu anlatıldı.

Sanıkların Varsak mevkisindeki ormanlık alana geldiklerinde araçtan indirdikleri S.D'yi rızası dışında alıkoymaya ve darbetmeye devam ettikleri kaydedilen iddianamede, daha sonra Y.K'nin bulunduğu yere götürüldüğü bildirildi.

Daha sonra Y.K'nin kullandığı araca zorla bindirilen S.D'nin bu kez Mazı Dağı'ndaki ormanlık alana götürüldüğü, burada da darbedildiği vurgulandı.

İddianamede, Y.K'nin "sallama" olarak bilinen bıçağı boynuna dayadığı mağduru ölümle tehdit ettiği, diğer sanıkların ise bu sırada ceplerini aradıkları, para çıkmayınca daha sonra getirmesi için mağdura benzer tehditlerde bulundukları kaydedildi.

Sanıklar M.C.Y. ile M.S'nin yaşananları cep telefonlarının kameralarıyla kaydettikleri ve sonrasında bu görüntüleri diğer sanıklarla paylaştıklarına işaret edildi.

A.S'nin ise bu görüntüleri mağdur S.D'nin eski erkek arkadaşı (hakkında özel hayatın gizliliği nedeniyle ayrı soruşturma yürüyen) H.C.Y'ye gönderdiğine yer verildi. H.C.Y'nin de görüntüleri arkadaşı İ.K'ye gönderdiği bildirildi.

İ.K'nin de görüntüleri bir televizyon kanalının ihbar hattına göndermesi üzerine olayla ilgili başlatılan soruşmada sanıkların yakalandıkları ifade edildi.

- Olay

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almış, harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alınmıştı. A.S. ve Y.K. tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

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Antalya iddianame şiddet tehdit yağma

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