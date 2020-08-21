HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kızı restoranda darp etti! Serbest bırakıldı

Genç kızı restoranda darp etti! Serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde, restoranda oturan Buse D. (20), yanına gelen O.U. (33) tarafından darp edildi. Tekme- tokat dövülen Buse D.'nin şikayetçi olmasının ardından O.U. gözaltına alındı. O.U. serbest kalırken, olay anı ise anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Genç kızı restoranda darp etti! Serbest bırakıldı

Olay, 18 Ocak'ta Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte restoranda oturan Buse D., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen O.U. tarafından arandı. Telefonda, Buse D.'ye hakaretler yağdırdığı iddia edilen O.U., bir süre sonra Buse D.'nin bulunduğu restorana geldi. Buse D.'ye saldıran O.U., genç kızı darp etti. İş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle O.U. olay yerinden uzaklaştırıldı. Buse D.'nin şikayeti üzerine, O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesi alınan O.U., daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Buse D.'nin ifadesinde O.U.'nun bilmediği bir nedenden dolayı kendisini aradığı, hakaretler ettiği ve daha sonra restorana gelerek darp ettiğini söylediği öğrenildi.

ŞİDDET KAMERADA

Olay restoranın güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
genc-kizin-restoranda-darbedildigi-anlar-kamerada_5027_dhaphoto1
Görüntülerde, Buse D. restoranda otururken, O.U. içeriye giriyor ve koşarak Buse D.'ye tekme atıyor ve daha sonra ardı ardına Buse D.'ye tokat ve yumruk atıyor.
genc-kizin-restoranda-darbedildigi-anlar-kamerada_5027_dhaphoto2
O.U.'ya uzaklaştırma kararı verildiği ve davasının görüleceği tarihin henüz belirlenmediği bildirildi. (DHA)

genc-kizin-restoranda-darbedildigi-anlar-kamerada_5027_dhaphoto3


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Tuna 1 kuyusu nerede?Tuna 1 kuyusu nerede?
ÖSYM Başkanı açıkladı! YDS başvuruları ne zaman?ÖSYM Başkanı açıkladı! YDS başvuruları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
Gelecek Partisi'nde zehir zemberek istifa!
Meteoroloji illeri sıralayarak uyardı: Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji illeri sıralayarak uyardı: Çok kuvvetli olacak
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Tüm Türkiye merakla bekliyor! 'Müjde'nin saati belli oldu
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Mini etekle frikik verdi! Hemen sildi
Trafikte çıkan kavgada polis memuru dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı
Trafikte çıkan kavgada polis memuru dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Korkunç olay! Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Önünü kestiği otomobilin sürücüsünü kalbinden bıçakladı
Bitlis'te köy muhtarı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Bitlis'te köy muhtarı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Karadeniz'de doğal gaz bulundu iddiası! Tuna 1 kuyusu nerede?
Tuna 1 kuyusu nerede?
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Bursa'da canlı bomba tutuklandı! Kırmızı bisiklet ele verdi
Bursa'da canlı bomba tutuklandı! Kırmızı bisiklet ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.