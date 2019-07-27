Genç kızı yumruklayıp, tekmeledı; serbest kaldı (OLAY ANI VE OLAY YERİNDEN DETAYLARLA)

RİZE, (DHA)- RİZE'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kız, bir anda yanına gelen B.G.'nin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Uğradığı saldırı nedeniyle R.T. baygınlık geçirirken, polis ekiplerince gözaltına alınan B.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Saldırı anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

​Olay, önceki gün, Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evine giden R.T., yolda yürürken B.G. kendisine yaklaştı. Bir anda B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Saldırı karşısında yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeye devam etti. Olayı görenlerin müdahalesiyle R.T. saldırgandan kurtulabildi. B.G. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla B.G. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, sokak ortasında R.T.'nin uğradığı saldırı anları ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, saldırgan şüphelinin taburede oturan R.T.'ye tekmeyle saldırdığı ve çevredekilerin olaya müdahale ettiği görülüyor.

