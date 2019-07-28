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Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan yeniden gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

RİZE'de, yolda yürüyen R.T.

RİZE'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kıza saldırarak tekmeleyip yumruklayan, gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan B.G., savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alındı. ​Olay, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yaya olarak evine giderken, kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı. B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeyi sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan B.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. YENİDEN GÖZALTINA ALINDI B.G. savcının talimatı üzerine bu sabah polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusu için emniyete götürülen saldırganın, yeniden adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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