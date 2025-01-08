HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

08.01.2025 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren haberin adresi bu kez Ankara oldu. 24 yaşındaki genç kız Yenimahalle'de tanımadığı iki kişi tarafından kaçırılıp ıssız bir yere götürüldü. Bir kişinin tecavüzüne uğradığını belirten kız polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler iki kişiyi gözaltına alırken şüpheliler tecavüz olmadığını ve kızın rızası olduğunu söyledi. Genç kız yaşadıklarından dolayı uyuyamadığını belirterek 2 kişinin ceza almasını istedi.

Genç kızı zorla arabaya bindirip ıssız bir yerde tecavüz ettiler! Her satırı mide bulandırıcı

Ankara'da tanımadığı 2 kişi tarafından zorla araca bindirilen kadın, tecavüze uğradığını ve öldürülmek istendiğini iddia etti.

ZORLA ARAÇTAN İNDİRDİLER

Olay, 5 Ocak'ta sabah saat 04.00 sıralarında Yenimahalle’nin Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, araç içerisinde arkadaşlarıyla tartışan M.T. (24) isimli kadının sesini duyan M.A. ve H.G. adında iki erkek otomobilin yanına geldi. Uyuşturucu etkisi altında oldukları ileri sürülen M.A. ve H.G., aracın kapısını açarak M.T.’yi zorla indirmeye çalıştı.

"ARKADAŞIN OTOMOBİLDE"

Arkadaşlarının duruma müdahale etmesiyle kurtulan genç kadın, daha sonra taksiye binerek bölgeden ayrıldı. Arkadaşıyla yaşadığı tartışmadan dolayı pişman olan M.T., geri dönerek özür dilemek istedi. Gittiği yerde arkadaşlarını bulamayan genç kadın, kendisine saldırmaya çalışan M.A. ve H.G. ile karşılaştı. Saldırganlar, M.T.’yi kavga ettiği arkadaşının kendisini otomobilde beklediğini söyleyerek alıkoydu.

iStock-1444048947

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürüklenerek zorla araca bindirilen M.T., darp edildikten sonra ıssız bir araziye götürüldü. Kendisini alıkoyan saldırganlardan birisinin tecavüzüne uğrayan kadın, daha sonra araçtan indirilerek tekrar darp edildi. Olayın ardından şikayetçi olan M.T.’nin beyanı üzerine şüpheli M.A. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde tecavüz olayını reddettikleri ve M.T.’nin rızası olduğunu iddia ettiklerini belirttikleri öğrenildi.

"BİLİNÇ KAYBI YAŞADIM"

Yaşadığı korku dolu olayı anlatan genç kadın, saldırganların en ağır cezayla yargılanmasını istedi. Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., olayın ardından ruh sağlığının bozulduğunu söyledi. Saldırganlara direnmeye çalıştığını belirten M.T., “İş arkadaşımla buluştum. Bir süre vakit geçirdikten sonra bir konu hakkında tartışmaya başladık. O sırada araçtaydık. Kavga ettiğimizi gören iki kişi otomobilin kapısını açarak beni indirmeye çalıştı. Yanımdaki kişiler duruma engel olmaya çalıştı. O kişileri uzaklaştırdıktan sonra iş arkadaşım beni taksiye bindirerek göndermeye çalıştı. Bir süre sonra iş arkadaşıma yaptığımın yanlış olduğunu anladım, pişman oldum ve geri döndüm. Bana saldırmaya çalışan iki kişi hala oradaydı. Bana, ‘Ablan arabada’ dediler. Kolumdan tutup zorla arabaya bindirdiler. O esnada anksiyete rahatsızlığım başladı ve bilinç kaybı yaşadım.

"BOĞAZIMI SIKTI TECAVÜZ ETTİ"

Arabada tanıdığım kimsenin olmadığını fark ettim. Birkaç dakika sonra beni alıkoyanlardan birisi saldırmaya başladı. Beni darp etti. Kapıyı açıp kendimi araçtan atmak istedim. Beni tekrar içeriye sürükleyip kapıları kilitlediler. Saldırgan üzerime çıktı. Boğazımı sıktı ve tecavüz etti. O sırada nefes alamadım. Beni öldürmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

"BIRAKIP KAÇTI"

Öldürülmek istendiğini ileri süren M.T., “Tarla gibi bir yerde beni indirdiler ve öldürmek istediler. Beni boğmaya çalıştığı sırada telefonum çaldı. Bir şekilde açmayı başardım. Telefonumu açtığımı gören saldırgan korktu ve paniklemeye başladı. Beni o halde bırakarak kaçtı. O şekilde kurtulabildim ve olay yerinden kaçtım” dedi.

"O ANLAR AKLIMA GELİYOR, UYUYAMIYORUM"

Ruh sağlının kötü durumda olduğunu söyleyen M.T., “Çok kötü hissediyorum. Psikolojim hiç iyi değil. Konuşacak durumda bile değilim. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sürekli aklıma geliyor o anlar, uyuyamıyorum” diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tecavüz Gözaltı Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Prof. Özlü 'HMPV' virüsü için Türkiye'de son durumu açıkladı!

Prof. Özlü 'HMPV' virüsü için Türkiye'de son durumu açıkladı!

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama!

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama!

Türkiye’nin ‘askeri harekat yaparız’ çıkışı sonrası dikkat çeken hareketlilik! Alarma geçtiler; hepsi cephe hattına sevk edildi…

Türkiye’nin ‘askeri harekat yaparız’ çıkışı sonrası dikkat çeken hareketlilik! Alarma geçtiler; hepsi cephe hattına sevk edildi…

Canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor

Canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.