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Genç Kızılay Bursa'dan "Bursa'dan Bosna'ya Hilal Olsun" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri ülke genelinde saha çalışmaları yaparak Bosna Hersekli vatandaşlarla iftar programlarına katıldı, ihtiyaç sahiplerine erzak ve kırtasiye yardımında bulundu

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, "Bursa'dan Bosna'ya Hilal Olsun Türkiye" isimli projeyle dayanışma ve yardımlaşma duygularını Bosna Hersek'e taşıdı.

Bosna Hersek'te 5 gün yürütülen proje kapsamında, 10 kişilik gönüllü grup, başkent Saraybosna başta olmak üzere Srebrenitsa, Gorazde, Doboj ve Mostar şehirlerinde saha çalışmaları yaparak burada Bosna Hersekli vatandaşlarla iftar programlarına katıldı, ihtiyaç sahiplerine erzak ve kırtasiye yardımında bulundu.

Genç Kızılay Bursa İl Başkanı Semih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da gönüllü faaliyetler sürdüren 10 kişilik ekiple ilk yurt dışı projelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, proje çerçevesinde Srebrenitsa anneleriyle bir araya geldiklerini, Gorazde'deki çocuk köyü ve Doboj'daki rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiklerini, Mostar'da da faaliyetlerini anlatan bir film çektiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile de görüştüklerini söyleyen Aksoy, "Başkent Saraybosna'daki Kızılhaç ofisini de ziyaret ettik. İkili ilişkilerde Bursa ve Bosna Hersek gençlik faaliyetlerinin nasıl ilerleyeceği ve gönüllü takası projeleri konusunda protokol imzalanmasına karar verdik." dedi.

Genç Kızılay Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Feyza Nur Özçelik de projenin gençlerle değişen dünya düzenine dinamik hizmet vermeyi amaçladığını ifade ederek, "Bu nedenle kardeş ülke Bosna Hersek'e geldik. Burada iş birliği içerisinde neler yapabiliriz onları ele aldık." diye konuştu.

Türk Kızılayda ciddi genç potansiyellerin yer aldığını vurgulayan Özçelik, farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan projenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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bosna hersek Genç Kızılay Bursa proje

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