HABER

Genç Kızılay ‘iyilik’ ruhunu öğrencilere anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:25 | Son Güncelleme

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, Türk Kızılay’ın dünyayı saran merhamet elini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza anlatmaya devam ediyor.Genç Kızılay Bursa gönüllüleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, Türk Kızılay’ın dünyayı saran merhamet elini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza anlatmaya devam ediyor.
Genç Kızılay Bursa gönüllüleri faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Mudanya ilçesinde eğitim veren Mütareke İlkokulu’nun hayata geçirdiği ‘Değerler Hey erde’ Projesi çerçevesinde okul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölye çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Okul idâresi tarafından hayata geçirilen projede, Genç Kızılay Bursa gönüllüleri tarafından ‘yardımseverlik’ konusu anlatıldı. Öğrencilere Türk Kızılay ruhu, Türk Kızılay’ın faaliyetleri ve faaliyet alanlarının anlatıldığı programda, öğrencilerin Türk Kızılay bileklikleri, iyilik kumbarası ve sokak hayvanları için farklı materyaller gibi ürünler yaptıkları birçok farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.
Programda bilgi çarkı, hafıza kartı gibi oyunlarla öğrenciler eğlenerek öğrenirken, aynı zamanda Genç Kızılay gönüllülerinin program boyunca verdiği bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Programın sonunda öğrenciler, Genç Kızılay Gönüllüleri’nin hazırladıkları ‘iyilik çınarı’na Türk Kızılay ve yardımseverlik konuları ile ilgili görüşlerini yazdıkları metinleri astı.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiasıBattaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiası
Irak sınırında cephanelik ele geçirildiIrak sınırında cephanelik ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.