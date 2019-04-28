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Genç Kızılay üyeleri şehit ve gazi çocuklarını sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:12 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı'na bağlı Genç Kızılay Tokat Başkanlığı şehit ve gazi çocuklarıyla yetiştirme yurdunda kalan çocuklar için 'Çocuk Festivali' düzenlendi.

Genç Kızılay üyeleri şehit ve gazi çocuklarını sevindirdi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TÜRK Kızılayı'na bağlı Genç Kızılay Tokat Başkanlığı şehit ve gazi çocuklarıyla yetiştirme yurdunda kalan çocuklar için 'Çocuk Festivali' düzenlendi. Şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Genç Kızılay Tokat Başkanlığı'nca Gümenek mesire alanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Çocuk Festivali' düzenledi. 400 üniversite öğrencisi ve 300 çocuğun katıldığı festivalde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Genç Kızılay Tokat Başkanlığı gönüllü üyeleri, çocukları balonlar ile karşıladı. Çocuklar, şişme oyuncaklarla oynadı. Halat çekme, mendil kapmaca, ip atlama, topaç çevirme, top taşıma yarışmaları ile boyama atölyelerinin düzenlendiği programda, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Çocuk Şenliği' düzenlediklerini ifade eden Genç Kızılay Tokat İl Başkan Yardımcısı Zühre Salman, "Bu festivalimize sevgi evleri çocukları, şehit ve gazi ailelerimizin çocukları katıldı. Yaklaşık 300'e yakın çocuk katıldı. Bizi burada en mutlu eden şey, şehit ve gazi ailelerimizin çocukları. Çünkü, şehitlerimiz bizler için, bu ülke için canlarını feda ettiler. Biz de onlar için bir günümüzü ayırdık. İnşallah her şey çok güzel olur. Onların mutluğu için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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Genç Kızılay üyeleri şehit ve gazi çocuklarını sevindirdiGenç Kızılay üyeleri şehit ve gazi çocuklarını sevindirdiGenç Kızılay üyeleri şehit ve gazi çocuklarını sevindirdiGenç Kızılay üyeleri şehit ve gazi çocuklarını sevindirdi

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