HABER

Genç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

AMASYA'da, Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişilik grup, kadına şiddete dikkat çekmek için ayakkabılarını çıkararak, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerinde tutup, oturma eylemi yaptı.  Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişi, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Yavuz Selim Meydanı'nda, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerine alıp, ayakkabılarını çıkararak, oturma eylemi yaptı. Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı adına basın açıklaması yapan Mustafa Akbaş, "Bu çıkardığımız ayakkabılar gözünüze ne çok geldi değil mi?

Genç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protesto

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişilik grup, kadına şiddete dikkat çekmek için ayakkabılarını çıkararak, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerinde tutup, oturma eylemi yaptı.
Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişi, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Yavuz Selim Meydanı'nda, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerine alıp, ayakkabılarını çıkararak, oturma eylemi yaptı. Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı adına basın açıklaması yapan Mustafa Akbaş, "Bu çıkardığımız ayakkabılar gözünüze ne çok geldi değil mi? İşte bu kadar canı bir arada düşünün. Üzgünüz ama işte bu kadar canın geride bıraktığı bir çift ayakkabı değil; eşleri, çocukları, sevdikleri, umutları ve hayalleridir. İşte biz bu canların ruhlarını şad etmek ve umutlarını hatırlatmak istedik" dedi.
Amasya Genç Kızılay Derneği üyeleri, gerçekleştirdikleri ayakkabı çıkarma eylemi sonrası dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Genç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protestoGenç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protestoGenç Kızılay üyelerinden kadına şiddete protesto

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görünÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görün
Temsili cenaze töreniyle hayvanların katledilmesine tepki gösterdiler Temsili cenaze töreniyle hayvanların katledilmesine tepki gösterdiler 
Bakan Kasapoğlu, Marmaris'te sporcularla sohbet ettiBakan Kasapoğlu, Marmaris'te sporcularla sohbet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.