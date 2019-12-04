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Genç Kızılay'a uluslararası birincilik ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

Sığınmacı gençlere yönelik destek çalışmaları, "Göç Yolunda İnsanlığı Koruma" kategorisinde birinciliğe layık görüldü

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), sığınmacı gençlere verilen gönüllü destekten dolayı Genç Kızılay'a birincilik ödülü verdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan IFRC Genel Kurulu'nda düzenlenen ödül töreninde, Genç Kızılay, "Youth on the Move 2019" ödülleri kapsamında "Göç Yolunda İnsanlığı Koruma" kategorisinde "gönüllülük/liderlik programı" ile birinciliğe layık görüldü.

Ödülü, Genç Kızılay adına Akif Emre Aktaş, IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca'dan aldı.

Törende hazır bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mülteci gençlere verdikleri gönüllü desteklerden dolayı Genç Kızılay'a Cenevre'de çok prestijli bir ödül verildi." ifadesini kullandı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, gönüllülük/liderlik programı, 14-18 yaş aralığındaki Suriyeliler, Türkiye'nin korumasında bulunan diğer yabancı uyruklular ile ev sahibi toplumdaki gençlerin, "çocuk ve genç dostu alanlarda" ve kendi topluluklarında aktif rol almaları, kapasitelerini artırmaları ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için fırsatlar sağlanmasını amaçlıyor.

Yaklaşık iki ay süren eğitimin ardından 3 aylık staj dönemini tamamlayan gönüllüler, sertifika alarak, bağlı bulundukları "çocuk ve genç dostu alan"da yürütülen faaliyetlere destek sağlıyor.

Gönüllüler için eğitimlerin ve katılım fırsatlarının yanı sıra motivasyon ve rehberlik çalışmaları da düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Kızılay IFRC Kerem Kınık

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