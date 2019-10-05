HABER

Genç Kızılay'dan "fikir maratonu" yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Genç Kızılay tarafından projelendirilen, Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından organize edilen "Genç Kızılay Ideathon19" yarışmasında, yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilen projeler yarışacak - Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can: - "Kızılay olarak hep zor günlerde değil iyi zamanlarda da bu tür projelerle farkındalığı ortaya çıkararak, geleceğin teminatı olan gençlerin projelerini hayata geçirmiş olacağız"

Genç Kızılay tarafından projelendirilen, Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından organize edilen "Genç Kızılay Ideathon19" yarışması, Karabük'te başladı.

Safranbolu ilçesindeki bir otelde, yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilen projelerin yer alacağı "fikir maratonu"nda, 75 katılımcı yarışacak. Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla katılımcılar, istenen proje konularına uygun olarak takımlar halinde çalışacaklar.

Yoksullukla mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç konularında üretilecek projeler arasından dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay gençlik hareketlerinin 147 üniversitede faaliyet gösterdiğini belirterek, "Burada gençlerin fikirlerini ortaya çıkarabilmeleri için bir proje yapıldı. Türkiye genelinde 200'ün üzerinde öğrenci arasında test yapıldı. Bunların arasından standartlara uyan 75 kişiyi Karabük'e çağırdık ve proje başladı." dedi.

Can, 24 saat boyunca gençlerin beşer kişilik gruplar halinde projeler yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üniversitedeki öğretim görevlilerimiz başta olmak üzere Kızılayın konuyla ilgili genel müdür yardımcılarının da içinde bulunduğu bir komisyon var. Bu komisyon aracılığıyla gençlerin projeleri derecelendirilecek. İlk defa Türk Kızılay, ödüllü bir projeye imza atıyor. Birinci gelen projeye 5, ikinci projeye 4 ve üçüncü olan projeye 3 bin lira ödül vereceğiz."

Kızılay'ın bir yardım kuruluşu olduğunu dile getiren Can, "Kızılay olarak hep zor günlerde değil iyi zamanlarda da bu tür projelerle farkındalığı ortaya çıkararak, geleceğin teminatı olan gençlerin projelerini hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Bu plaka ile İHA’lar daha yüksek irtifalarda uçacak, elektrik türbinleri daha fazla elektrik üretecekBu plaka ile İHA’lar daha yüksek irtifalarda uçacak, elektrik türbinleri daha fazla elektrik üretecek
Sokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyorSokaktaki sigara izmaritlerini makasla topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Genç Kızılay Ideathon19" Karabük Kızılay Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli Tuana, ölmeden önce 'uçacağım sonsuzluğa' notu bırakmış...

Acı olay... 'Bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim'

İş yerinin önündeki ağaçları kesen esnafa belediyeden 50 TL para cezası

Bunu yapan esnafa belediyeden 50 bin lira ceza

Şakanın sonu hastanede bitti

Şakanın sonu hastanede bitti

Son dakika! Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde yeni gelişme! Gözaltı kararı çıkarıldı

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde gözaltı kararı!

Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.