Genç Kızılay’ın Çocuk Festivali Mavi Göl’de gerçekleşti

Türk Kızılayı Ankara Şubesi, Genç Kızılayı Ankara ve Toplum Merkezi tarafından kentteki çocuklar için “Türk Kızılayı Çocuk Festivali” gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Ankara Şubesi, Genç Kızılayı Ankara ve Toplum Merkezi tarafından kentteki çocuklar için “Türk Kızılayı Çocuk Festivali” gerçekleştirildi. Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetim Müdürlüğü tarafından tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde gerçekleştirilen etkinliğin bu sene Ankara’da dördüncüsü gerçekleştirildi. Mavigöl’de gerçekleştirilen etkinliğe 8-10 yaş arası 2 bin ihtiyaç sahibi Türk ve mülteci çocuk, Türk Kızılay görevlisi ve eğitmenleri gözetiminde oyunlar oynadı ve atölye etkinliklerine katıldı.

Genç Kızılay Ankara Başkanı Ayşe Sibel Yılmaz, farklı faaliyetler düzenlediklerini hayvan sevgisini aşılamak için patiler atölyesi kurduklarını kedi ve köpek yavrusu için mama kapları hazırladıklarını belirtip, “Türk Kızılayı’nın 150.yıla özel Hilal-i Ahmer koleksiyonundan iki tane hilal geldi çocuklarla onları boyayacağız” dedi.

Coşkunun yoğun olduğu etkinlikte eğlenceli vakit geçiren çocuklar geleneksel sokak oyunları, el sanatları, boyama, sahne sanatları, uçurtma şenliği ve çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Program sonunda çocuklara hediyeler verildi.

