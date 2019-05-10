HABER

Genç kızın balkondan düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 22:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutsul, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kutsul'ın düşme anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıKamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklamaBursa'da 'akü' hırsızlığına 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.