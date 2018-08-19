Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki genç kıza şantaj yapan bir şahıs, kıza kendisiyle gelmesini, gelmediği takdirde resimleri ailesine atacağını söyledi.
Durumu fark eden mahalle sakinleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.
Yaralanan şahıs çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Endonezya 6.3 büyüklüğünde deprem!
Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum