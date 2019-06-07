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Genç kızın intihar girişimi çevrede toplananlar tarafından canlı yayınlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir hafta içerisinde 3’üncü kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D.

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir hafta içerisinde 3’üncü kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D. isimli genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı. Genç kızın intihar girişimi ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından sosyal medyada canlı verilmesi dikkat çekti.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesini çevreleyen tarihi surların tek kapı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.D. isimli genç kız, tek kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genç bir kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye eri genç kızı çekip aldı
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Z.D. isimli genç kızın yanına giderek bir süre ikna etmeye çalıştı. Z.D.’nin bu sırada kendini atacağını belirtmesi üzerine, Mehmet Candaş isimli itfaiye eri genç kızın yanına giderek bir anlık dalgınlığını fırsat bilip surların üzerinde genç kızı çekip aldı.

Bazı vatandaşlar intihar girişimini canlı yayınladı
Çevredeki duyarlı vatandaşların alkışları arasında itfaiye eri tarafından kurtarılan genç kız daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kız hastaneye götürülürken, intihar girişimi sırasından vatandaşların cep telefonu ile canlı yayın yaparak sosyal medyada yayınlamaları akıllarda kaldı.
Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bir hafta içerisinde 3 kez intihar girişiminde bulunan genç kızın intihar sebebinin detaylı araştırılması için inceleme başlattı.

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