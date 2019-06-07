Genç kızın intihar girişimi çevrede toplananlar tarafından canlı yayınlandı

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve bir hafta içerisinde 3’üncü kez tarihi surlara çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D. isimli genç kızı itfaiye eri son anda kurtardı. Genç kızın intihar girişimi ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından sosyal medyada canlı verilmesi dikkat çekti.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesini çevreleyen tarihi surların tek kapı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.D. isimli genç kız, tek kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genç bir kızı gören çevredeki vatandaşlar durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye eri genç kızı çekip aldı

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri Z.D. isimli genç kızın yanına giderek bir süre ikna etmeye çalıştı. Z.D.’nin bu sırada kendini atacağını belirtmesi üzerine, Mehmet Candaş isimli itfaiye eri genç kızın yanına giderek bir anlık dalgınlığını fırsat bilip surların üzerinde genç kızı çekip aldı.