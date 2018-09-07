Genç kızın itirafı babasını hücreye gönderdi!

Danimarka’nın Kuzey Yutland bölgesine bağlı Brnderslev şehrinde yaşayan genç bir kadının polise giderek 10 yıl önce babası tarafından sistematik bir şekilde tecavüze uğradığını söylemesi üzerine polis geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Olayla ilgili ifadesi alınan aile yakınları çocukların normalin dışında tavırlar sergilediğini ve genç kadının erkek kardeşinde sürekli darp izlerinin olduğunu beyan etti.

HÜCREDE TECRİT EDİLECEK

Yapılan incelemeler ve alınan ifadeler sonucunda yeterli delile ulaşıldığını açıklayan savcı Peter Rask, 49 yaşındaki babayı tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. Kapalı kapılar ardında görülen davada ismi açıklanmayan baba, kızına tecavüz etme ve küçük oğluna karşı şiddet uygulama suçlarından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti ikinci duruşmanın görüleceği 26 Eylül'e kadar babanın tecritte tutulması gerektiğine karar verdi.

