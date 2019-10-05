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Genç kızın kalbi anneyi hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlanan 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz'ın kalbi, 1 yıldır nakil bekleyen 51 yaşında 4 çocuk annesi Ayşe Gültekin'de atacak - Organ bağış kararının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterin Antalya'ya gitmesiyle başlayan 5 saatlik serüven sonunda kalp yeni sahibine nakledildi - Nakil olan hastanın eşi Mehmet Gültekin: - "Hem hüzün hem heyecan bir arada. Kalbi bağışlayandan Allah razı olsun. Herkesin kalp bağışlamasını istiyorum"

İSTANBUL (AA) - EMRAH GÖKMEN - Antalya'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışlanan 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz'ın kalbi, 1 yıldır nakil bekleyen 51 yaşında 4 çocuk annesi Ayşe Gültekin'e nakledildi.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde 28 Eylül'de 15 yaşındaki kardeşi Okay Kurnaz'ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşin genç kızın annesi Emine Kurnaz, yetkililerle görüştükten sonra kızının organlarının nakline onay verdi.

Ailenin bağışçı olmasının ardından Kurnaz'ın kalbinin, yaklaşık bir yıldır nakil olmayı bekleyen 51 yaşındaki Ayşe Gültekin'e nakledilmesine karar verildi. Böylece nakil maratonu da başlamış oldu.

Bir tarafta Kurnaz ailesi evlat kaybetmenin acısını yaşarken, diğer tarafta Gültekin ailesinin evini de nakil olmanın mutluluğu sardı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinde yapılacak nakil için bir ekip, Sağlık Bakanlığının helikopter ambulansıyla İstanbul'dan Antalya'ya havalandı.

Kalbi alan personelin dönüşe geçmesinin ardından büyük bir heyecanın yaşandığı hastanedeki nakil süreci de AA tarafından görüntülendi.

Gültekin'in yakınlarının alkışlarıyla ameliyathaneye gelen kalbin nakil operasyonu, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu ile Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp Nakli ve Yapay Kalp Destek Sistemleri Merkezi Başkanı Doç. Dr. Mehmet Balkanay önderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 saatlik nakil maratonunun sonunda 51 yaşındaki Ayşegül Tekin ameliyattan başarıyla çıkarak yoğun bakım ünitesine alındı.

Antalya'dan İstanbul'a süren yolculukta kalbin yanında olan ve ameliyata da giren Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil sürecinin yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirtti.

Organ naklini yapan Kurnaz ailesine çok teşekkür ettiğini dile getiren Konukoğlu, "Hem ekibimiz hem hastamız ve yakınları adına teşekkür ediyorum. Organ nakli mükemmel bir şey. Çünkü tedavisi olmayan birçok hastalığa böyle çare bulunabiliyor. Bu yüzden ben de onlara teşekkür ederim." dedi.

- "Herkesin kalp bağışlamasını istiyorum"

Nakil olan Ayşe Gültekin'in eşi Mehmet de eşinin yaklaşık 10 yıldır kalp hastası olduğunu, son 1 senedir de nakil beklediğini ifade etti.

Çok özel bir duygu yaşadığını dile getiren Gültekin, "Hem hüzün hem heyecan bir arada. Kalbi bağışlayandan Allah razı olsun. Herkesin kalp bağışlamasını istiyorum. Bir insanın yaşamı biterken bağışlayacağı organlarla birkaç kişinin yaşamasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Eskiden organ bağışıyla ilgili pek bir düşüncesi olmadığını ancak şimdi durumun tamamen tersine döndüğünü anlatan Gültekin, herkesin organ bağışçısı olması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Gültekin, eşinin sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu ve organ bağışçısı aileyle mümkün olduğu en kısa sürede görüşmek istediğini sözlerine ekledi.

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