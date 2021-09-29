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  4. Genç kızın misafirlikte sır ölümü! Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Genç kızın misafirlikte sır ölümü! Göğsünden vurulmuş halde bulundu

29.09.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da, Şeyda Turan (30), misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Turan, Çorum'da toprağa verilirken, polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Genç kızın misafirlikte sır ölümü! Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çorum'da yaşayan Şeyda Turan, bir süre önce Samsun'da yaşayan kardeşinin yanına geldi.

SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

İddiaya göre, Şeyda Turan'ın kaldığı odadan silah sesini duyan evdekiler, içeri girdi. Turan'ı kanlar içinde hareketsiz halde bulan aile fertleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen ekiplerce yapılan kontrolde, tabancayla göğsünden vurulduğu belirlenen Turan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Turan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gönderildiği Çorum'da toprağa verildi.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Samsun
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