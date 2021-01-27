HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kızın öldüğü kaza kamerada

Genç kızın öldüğü kaza kamerada

27.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Elif Bereket (18), yanında bulunan başka bir kız arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil genç kıza çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanan genç kız, yola savruldu. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, kanlar içerisinde kalan Elif Bereket, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti
Acil serviste tedaviye alınan Elif Bereket, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Çiçek gönderirken dikkat! Bunu yapmak taciz sayılabilirÇiçek gönderirken dikkat! Bunu yapmak taciz sayılabilir
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Doğumda iki kez kalbi durdu! Hayata döndürüldü ama...

Doğumda iki kez kalbi durdu! Hayata döndürüldü ama...

Sosyal medyanın sahte hocaları büyüyle aşık ediyor, koronavirüsten koruyor

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bedelli askerlik ücreti 2021... Dövizle askerlik ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücretlerine zam geldi!

İsimsiz çiçek göndermek 'taciz' sayılabilir

Çiçek gönderirken dikkat! Bunu yapmak taciz sayılabilir

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.