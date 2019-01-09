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Genç kızın öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:46 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde genç kızın aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayarak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki sürücü tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, genç kızın aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayarak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, ehliyetinin olmadığı belirlenen sürücü Ferdi N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Ferdi N. tutuklandı.

- Olay

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, 6 Ocak'ta Ferdi N'nin kullandığı 34 KR 9689 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru giderken virajı alamayıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18) yaralanmıştı.

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sakarya trafik kazası

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