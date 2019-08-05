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Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

Konya’da motosikletin kayması ve otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve motosikletteki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr.

Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Konya’da motosikletin kayması ve otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve motosikletteki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Çocuk ve Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, kaydıktan sonra önünde seyir halinde olan Mohamet El S. yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa İ. hafif yaralanırken, arkasında bulunan Özge Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çevrede inceleme yapan polis ekipleri bir iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kayması sonucu aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Özge Karakaya’nın, arkadaşı Sefa İnel ile gezintiye çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

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