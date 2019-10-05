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Genç kızın organları 4 kişiye umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz'ın ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 hastaya nakledildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Kurnaz'ın organları 4 hastaya umut oldu.

Kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organlarının bağışlanması kararı alınan 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz'ın iki böbreği ile karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde organ nakli bekleyen hastalara nakledildi.

Hastanenin organ nakli merkezi müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibince, genç kızın böbrekleri C.B. ile E.K'ye, karaciğerinin bir parçası V.Ş'ye, diğer parçası ise 3 yaşındaki A.K'ye nakledildi.

Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakillerin başarılı geçtiğini, hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Organları bağışlayan annenin, acısına rağmen onurlu bir davranış sergilediğini vurgulayan Aydınlı, "Bütün Türkiye'ye örnek bir davranış. Eli öpülesi bir anne. Allah sabır versin. Aralarında 3 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu." dedi.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, bir hafta önce motosiklet ile servis midibüsü çarpışmış, motosikletteki Okay Kurnaz yaşamını yitirmiş, kardeşi Ayşe Kurnaz ise ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 40 gün önce kalp krizi geçiren eşini kaybeden Emine Kurnaz, oğlunun yaşamını yitirdiği kazada beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kızı Ayşe'nin organlarını "Bu dünyada çocuklarımdan hiçbir şey kalmadı ama yeni hayatlara umut olsunlar." diyerek bağışlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ayşe Kurnaz Organ nakli

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