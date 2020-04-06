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  4. Genç kızın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu! Ağlama sebebi şaşkına çevirdi

Genç kızın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu! Ağlama sebebi şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonrası bir genç kızın sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra sosya medyada gençlerin isyanı başladı. Sokağa çıkmayan gençler yaşlılara gösterilen duyarlığı bekliyor. Bir genç kızın TikTok uygulamasından paylaştığı video ise bu duyarlılığı bekleyen genç kızın isyanı vardı.

Vidoda genç kız "Ne oldu yaşlılara duyar kasıyordunuz şaka yapmayın felan üzülüyorlar bizde üzülüyoruz... Ayrıca ben çok üzülüyorum. Dışarı çıkmak istiyorum" diyerek hüngür hüngür ağladı.

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

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