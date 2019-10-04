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Genç kızın son notu “Pencereden uçacağım sonsuzluğa” oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesinde Yomra Fen Lisesinde pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kızın bıraktığı mektupla ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim gecesi kaldığı yurdun önünde beton zeminde arkadaşları tarafından bulunan Tuana S.’nin arkadaşları ile vedalaştığı ve ailesine not bıraktığı ortaya çıktı.

Trabzon’un Yomra ilçesinde Yomra Fen Lisesinde pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kızın bıraktığı mektupla ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim gecesi kaldığı yurdun önünde beton zeminde arkadaşları tarafından bulunan Tuana S.’nin arkadaşları ile vedalaştığı ve ailesine not bıraktığı ortaya çıktı. Olaydan kısa süre önce arkadaşları ile yurtta fotoğraf çektiren 14 yaşındaki genç kızın, “Buraya kadarmış” diyerek kaldığı yurttaki odasına gittiği ileri sürüldü. Küçük not kağıtlarına ise ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda mesajı bırakan Tuana’nın babasına, “Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim” yazdığı öğrenildi.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Tuana’nın intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Genç kızın geriye bıraktığı notlardaki yazıların ise kendi kaleminden mi çıktığının tespit edilmesi için kriminal inceleme başlatıldı.

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