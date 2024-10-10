Genç kızın sosyal medya paylaşımı tepki çekti: İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim

Fatih'te 4 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Semih Çelik 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve aynı yaşlardaki Ayşenur Halil'i canice katletti.

Yaşanan vahşet herkesin tepkisini çekerken, konu hala ülke gündemindeki yerini koruyor.

İNCELLER GRUBU GÜNDEM OLDU, DISCORD ERİŞİME ENGELLENDİ

Olayın ardından 'İnceller' grubu gündeme gelirken, bu konuyla da ilgili olarak çalışmalar başlatılmış, bu ve benzeri grupların yer aldığı Discord uygulaması erişime kapatılmıştı.

KADINLAR SOSYAL MEDYADA TEDİRGİNLİKLERİNİ DİLE GETİRDİ

Canice katledilen iki genç kızın acısını hala birçok insan derinden hissediyor. Özellikle kadınlar sosyal medyada yaptığı tepki paylaşımları ile tedirginliklerini dile getiriyor.

"SONUMUN İKBAL GİBİ OLACAĞINI BİLSEM DE KOŞA KOŞA GELİRİM"

Yaşananlardan sonra genç bir kızın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise tepkileri beraberinde getirdi. Genç kız yaptığı paylaşımda, "Hele bir çağır sonumun İkbal gibi olacağını bilsem de koşa koşa gelirim sana. Öyle bir mevzu işte" ifadelerine yer verdi.

Tepkilerden bazıları şu şekilde: