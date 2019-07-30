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Genç kızın soyunma kabininde fotoğrafının çekildiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir giyim mağazasının soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kızın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği öne sürülen T.E.(19), gözaltına alındı.

Genç kızın soyunma kabininde fotoğrafının çekildiği iddiası

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te, bir giyim mağazasının soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kızın cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği öne sürülen T.E.(19), gözaltına alındı.
Olay dün İzmit'teki bir giyim mağazasında yaşandı. İddiaya göre, alış veriş için giyim mağazasına gelen genç kız, beğendiği kıyafetleri denemek için soyunma kabinine gitti. Genç kız, kıyafetleri denediği sırada kabinin alt kısmından cep telefonu ile fotoğrafının çekildiğini fark etti.
Hemen kabinden çıkan genç kız, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarını inceledi. Mağazada müşteri olarak bulunan T.E., gözaltına alındı. Şüpheli, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. El konulan cep telefonu ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, yapılan incelemede telefonda genç kıza ait görüntü çıkmadığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Genç kızın soyunma kabininde fotoğrafının çekildiği iddiası

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