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Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

KKTC'de 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 7 kez bıçaklayan T.K'nın sözleri herkesin kanını dondurdu. 'Hep katil olmak istiyordum. Çıkarsam yine aynı şeyleri yapacağım' diyen genç kızın şizofreni olduğu düşünülüyor.

Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu

Girne'de sabah saatlerinde evinden elinde bıçakla fırlayarak rastgele önüne gelen 49 yaşındaki kadını sebepsiz yere defalarca bıçaklayan 17 yaşındaki T.K. mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede adli şubede görevli personelin aktardıklarına göre zanlı verdiği ifadede çocukluğundan beri cinayet işlemek istediğini ayrıca serbest kalması halinde yeniden aynı şeyleri yapacağını belirtti.

BIÇAKLA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Mahkemede ayrıca zanlının olay yerinde elinde bıçakla suçüstü yakalandığı kaydedilirken soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh Hastanesi’ndeki kontrollerinin sürdüğünü ve doktorun kapsamlı bir rapor hazırlaması için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Zanlı ile ilgili sosyal tahkikat yapıldığı, okulu ve arkadaşları ile görüşmeler yapılacağı belirtildi. Mahkemede ayrıca zanlı hakkında soruşturma sürecinde 3 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

ŞİZOFRENİ OLMA İHTİMALİ VAR

Zanlının avukatı ise vakanın normal bir vaka olmadığını, zanlının bazı el çizimlerinin de incelenmesi gerektiğini ve şizofren olabileceği ihtimali olduğunu belirtti ve süreye itiraz etmedi.

Mahkeme aktarılan olguların ardından zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Elmeryy Sanchez

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
verin raporu çıksın gene suç gene suç, böylelerine idam idam idam...
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