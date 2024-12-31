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  4. Genç kızın şüpheli ölümü! Evde korkunç halde bulundu, kurtarılamadı

Genç kızın şüpheli ölümü! Evde korkunç halde bulundu, kurtarılamadı

31.12.2024 11:43
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Sakarya'da korkunç bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki Melek B. evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Genç kızın şüpheli ölümü! Evde korkunç halde bulundu, kurtarılamadı

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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(İHA)

AW361097_01Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sakarya silah
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