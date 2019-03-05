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Genç kızlar, çöpleri karıştıran çocuklara yemek ısmarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 2 kız arkadaş, çöp konteynerini karıştırırken gördükleri 2 çocuğa, aç olduklarını öğrenince yemek ısmarladı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 2 kız arkadaş, çöp konteynerini karıştırırken gördükleri 2 çocuğa, aç olduklarını öğrenince yemek ısmarladı. Diyarbakır'da bir kafede oturan 2 kız arkadaş, çöpleri karıştıran çocukları fark edince, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ardından çocukların yanına giden kızlar, aç olduklarını öğrenip, onları lokantaya götürdü. Kızlar, burada çocuklara yemek ısmarladı, sohbet etti. Kızlar, cep telefonlarına kaydettikleri o anları, 'Çocuklar üşümesin' hesabıyla açtıkları gruptan paylaştı. Genç kızlar, amaçlarının şov yapmak olmadığını, teşvik ve toplumsal duyarlılığı artırmak için paylaşımda bulunduklarını söyledi.

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