Genç kızlar, çöpleri karıştıran çocuklara yemek ısmarladı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 2 kız arkadaş, çöp konteynerini karıştırırken gördükleri 2 çocuğa, aç olduklarını öğrenince yemek ısmarladı. Diyarbakır'da bir kafede oturan 2 kız arkadaş, çöpleri karıştıran çocukları fark edince, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ardından çocukların yanına giden kızlar, aç olduklarını öğrenip, onları lokantaya götürdü. Kızlar, burada çocuklara yemek ısmarladı, sohbet etti. Kızlar, cep telefonlarına kaydettikleri o anları, 'Çocuklar üşümesin' hesabıyla açtıkları gruptan paylaştı. Genç kızlar, amaçlarının şov yapmak olmadığını, teşvik ve toplumsal duyarlılığı artırmak için paylaşımda bulunduklarını söyledi.

