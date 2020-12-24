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Genç kızlar dehşeti yaşadı

24.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan iki kız, otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalıp hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmeye çalışan iki kız, otomobilin çarpmasıyla kanlar içinde kalıp hastaneye kaldırıldı. Genç kızların yaşadığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Kocaeli İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İrem Ö. (22) idaresindeki 41 BY 126 plakalı Opel marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Merve Pala (16) ve Gizem Sude Adıgüzel’e (16) çarptı. Kazanın etkisi ile yere düşen Merve Pala kanlar içinde yere yığıldı. Gizem Sude Özdemir ise kazayı hafif sıyrıklarla attı. Olay yerine gelen ambulans ile Umuttepe Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan kızlardan, kanlar içinde kalan Merve Pala’nın tedavisi halen devam eder, yaşadıkları dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde iki kızın karşıdan karşıya geçmek için bekledikleri görülüyor. Bir otomobilin yol vermesinin ardından iki kızın yola çıktıkları sırada, yan tarafından gelen başka bir otomobilin altında kalmaları ve yere düşmeleri görüntülerde yer alıyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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