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Genç kızlara dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kendisini uyaran 2 kadın yolcuya saldırarak dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Genç kızlara dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı

Esenyurt’ta kendisini uyaran 2 kadın yolcuya saldırarak dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. “Kasten yaralama” suçundan mahkemeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü, Esenyurt Piri Reis Mahallesinde meydana gelen olayda, tehlikeli araç kullanan minibüs şoförü Ünal E. (32)’i uyaran ve ardından minibüs sürücüsünün saldırısına uğrayan Mine M. ile Kübra K. karakola giderek şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucunda sürücü Ünal E. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ünal E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan sürücüye geçtiğimiz hafta tehlikeli araç kullanmaktan ceza kesildiği öğrenildi.

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