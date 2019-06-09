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Genç kızlara laf atanları linç etmek istediler: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 13:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokaktaki genç kızlara laf attıkları iddia edilen alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokaktaki genç kızlara laf attıkları iddia edilen alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Polis ekipleri, linç girişimine engel olurken, 20 kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün gece, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde bulunan sahil şeridinde meydana geldi. Genç kızlara laf attığı iddia edilen alkollü gruba, çevrede bulunan mahalle sakinleri tepki gösterdi. Bu kişiler ile mahalleli arasında kavga çıktı. Alkollü kişiler, mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Polisler, linç girişimine engel olurken, kalabalığın dağılması için uyarı yapıp, biber gazı kullandı. Olayda 20 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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