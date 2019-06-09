HABER

Genç kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 08:52 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sokaktaki genç kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen alkollü şahıslar, toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istedi.

Genç kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sokaktaki genç kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen alkollü şahıslar, toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istedi. Polisin biber gazı ile dağıttığı kalabalıktan 20 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Gölcük Yüzbaşılar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar Sahilinde alkol alan bir grup, yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Çevrede bulunanlar da şahıslara tepki gösterdi. Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık, sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların dağılmasını istedi. Taraflar dağılmayınca biber gazı ile müdahale edildi. Olaya karışan 20 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.
Öte yandan, yaşanan gerginlik bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi görünüyor.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Karaman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndüKaraman’da kundaklanan otomobil alev topuna döndü
Tabancayla oynarken arkadaşını vurduTabancayla oynarken arkadaşını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.