SERGEN SEZGİN - Bursa'da geçen yıl açılan "Nakış El Sanatları Müzesi"nde, yurt içi ve yurt dışından Osmanlı'nın son döneminden itibaren genç kızların çeyizlerini süsleyen pek çok nakış örneği sergileniyor.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından merkez Osmangazi ilçesindeki dört katlı tarihi konakta faaliyete geçirilen müzede genellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanların geleneksel kültürünün işlendiği yüzlerce yıllık el nakışları ve replikaları ziyaretçilere sunuluyor. Müzeye gelenler, konak bünyesinde bulunan atölyede eserlerin işlenmesi sürecine de tanıklık edebiliyor.

Müzenin sorumlusu Güleser Sencar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski ve yeni el emeği nakışları bir arada ziyaretçilere sunduklarını söyledi.

Sencar, "yaşayan müze" özelliğine sahip tarihi konakta, eskiden yapılan eserleri bire bir yeniden atölyede işlediklerini anlattı.

Ziyarete açılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçen müzenin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğü bilgisini veren Sencar, "Japon misafirlerimiz bile buraya gelip müzeyi gezdi. Burada nakışı da öğrendiler." dedi.