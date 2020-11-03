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Genç kızların motosiklet macerası hastanede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 01:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 2 genç kız yaralandı.Kaza Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi EDEMİR ana kapı girişinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 2 genç kız yaralandı.
Kaza Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi EDEMİR ana kapı girişinde meydana geldi. Ediniken bilgilere göre Atatürk Bulvarı istikametinden Uzunkum Caddesine seyir eden A.K (22) idaresindeki 67 ABJ 098 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. ERDEMİR güvenlik personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erdemir sağlık ekipleri ile 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü A. K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S. E. K.’ye (18) yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü A. K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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