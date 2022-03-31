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  4. Genç kızların TikTok paylaşımı viral oldu! Açık kıyafet tepkisi: Dansöz mü olacaksınız?

Genç kızların TikTok paylaşımı viral oldu! Açık kıyafet tepkisi: Dansöz mü olacaksınız?

31.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta binlerce kişi tarafından izlenen videoda, okuldan döndükleri sırada yaşlı bir kadınla karşılaşan ve aralarında geçen diyaloğu paylaşan genç kızın o anları viral oldu. Söz konusu kadın göbeği açık olan gençlere, kıyafetleri nedeniyle tepki gösterdi. Kadın, ''Siz dansöz mü olmak istiyorsunuz'' derken, gençler kısa cevaplar vererek çoğunlukla sessizliklerini korudu. Daha sonra ise ne giydikleri merak edilen gençler, son videoda kıyafetlerinin görünümünü paylaştı.

Okul dönüşü yolda karşılaştıkları bir kadın tarafından yollarının kesildiği gerekçesiyle video çeken genç kızlar yaşananları TikTok hesaplarından paylaştılar. 'Okul çıkışı tanımadığımız teyzeden azar yiyoruz' başlığıyla videoyu yayınlayan genç kızlara yaşlı kadın, göbekleri açık diye tepki gösterdi.

Gençlerden biri 'herkesin kendi vücudu' derken, söz konusu kadın, ''tamam kızım açın. Ben bir anneyim uyarmak zorundayım siz de benim kızımsınız'' dedi. Bunun üzerine genç kız, ''bizim de annemiz var, bize de öğretildi. Bu bizim kendi tercihimiz'' ifadelerini kullandı.

''DANSÖZ MÜ OLMAK İSTİYORSUNUZ?''

Kendi tercihimiz ifadesini duyan kadın daha da tepki gösterirek ''Böyle tercih olmaz. Siz dansöz mü olmak istiyorsunuz? Onların modası bu. Ben uyarmakla sorumluyum. Aç da gez kızım'' sözlerini sarf etti.

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Paylaşım kısa sürede viral olurken birçok kullanıcı genç kızların ne giydiği merak etti. Bunun üzerine tekrar video paylaşan gençler, son videoda kıyafetlerinin görünümünü paylaştılar.

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tiktok
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